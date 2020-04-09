Онлайн-ритейл предложил доставлять рецептурные и безрецептурные препараты по единым правилам

Крупнейшие игроки рынка интернет-торговли направили обращение в Правительство РФ, в котором призывают ввести временный порядок доставки рецептурных препаратов, приравняв его к правилам доставки безрецептурных лекарств. Документ имеется в распоряжении «ФВ».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), «Яндекс.Маркет», «Мэйл.Ру» (сервис «Все аптеки»), «Деливери Клаб» и «Яндекс.Такси» обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Они предлагают свой вариант правил торговли лекарственными препаратами, осуществляемой дистанционным способом.

По мнению инициаторов письма, продажу дистанционным способом безрецептурных препаратов могут осуществлять юридические лица, имеющие розничную лицензию на фармацевтическую деятельность. Продаваться лекарства могут на сайтах аптек и иных интернет-ресурсах при условии, что потребитель сможет ознакомиться с информацией о продавце (наименование юридического лица/ИП; ОГРН; информация о лицензии и адресе расположения аптечной организации).

Кроме того, в письме указано, что отпуск лекарственных препаратов службе доставки должен осуществляться в соответствии с надлежащей аптечной практикой.

Также прописаны требования к упаковке – она должна быть защищена от вскрытия – и требования к перевозке термолабильных препаратов. Доставлять препараты предлагается по всей России при соблюдении требований к доставке и упаковке.

Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, авторы письма предлагают установить временный порядок доставки по правилам дистанционной торговли безрецептурными лекарственными препаратами.

Инициаторы письма уверяют, что компании готовы технологически обеспечить население лекарственными препаратами, включая рецептурные.

При этом, каким образом планируется контролировать наличие у потребителей рецепта, в письме не указано.

«ФВ» обратился за комментарием по этому вопросу к авторам письма: АКИТ, «Яндекс.Маркет», «Мэйл.Ру» (сервис «Все аптеки»), «Деливери Клаб» и «Яндекс.Такси».

Ранее «Интерфакс», который ознакомился с письмом, заявил, что его подлинность подтвердил глава АКИТ Артем Соколов и пресс-служба «Яндекс.Маркета».

Закон, легализующий дистанционную торговлю лекарственными средствами, был принят Госдумой 1 апреля. В нем сказано, что в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок розничной торговли всеми лекарственными препаратами дистанционным способом. Исключение — наркотические, психотропные лекарственные препараты. А также спиртосодержащие лекарства с с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. Этот пункт закона будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Кроме авторов письма, о своей готовности начать доставлять лекарства на дом также заявила «Почта России». К доставке лекарств готовится «Ситимобил».

Оксана Баранова

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