К PharmaSpace подключаются региональные аптеки

Маркетплейс прямых контрактов PharmaSpace развивает партнерство с российскими аптеками. Как сообщили в компании, на сегодня уже подключены аптечные сети из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Саранска. Регистрацию завершают аптеки из Казани и Костромы, на финальной стадии переговоров АС из Смоленска, Воронежа, Рязани, Сочи, Пятигорска, Ярославля, Новосибирской области и других регионов.

В PharmaSpace отмечают, что «представителей аптечной розницы уже достаточно для выстраивания эффективной работы и с каждым днем их становится все больше в виду федерального значения проекта». Интерес к маркетплейсу прямых контрактов проявляют собственники АС от Махачкалы до Владивостока.

Бесперебойность поставок даже в условиях пандемии обеспечивает логистический партнер ГК «Сантэнс». «Мы имеем все возможности и прилагаем все усилия для того, чтобы фармацевтическая продукция производителей-участников маркетплейса прямых контрактов была доставлена своевременно и в полном объеме, — отметил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов. – Наши распределительные центры обеспечивают прямые поставки в каждую аптеку из основных локаций — Московской и Новосибирской областей. Нагрузка сейчас высока, но мы успешно справляемся».

«Перефразируя первого человека на Луне, скажу, что мы движемся вперед «маленькими шажками», которые ведут нас к огромной цели: дать возможность производителям и аптекам разговаривать напрямую, без лишних цепей и задержек», — добавил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора интернет-платформы PharmaSpace Герман Иноземцев.

Источник: ГК «Сантэнс»

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