Правительство временно отменило НДС на ввоз лекарств и средств защиты от COVID-19

Правительство внесло изменения в перечень медицинских товаров, реализация которых на территории России и ввоз которых в Россию и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению НДС.

В Соответствии с Постановлением Правительства РФ № 419 от 02.04.2020, в перечень необлагаемых НДС медицинских изделий первой необходимости в России вошли, в частности, тесты для определения COVID-19, препараты для использования в лечении коронавирусной инфекции (гидроксихлорохин сульфат, мефлохин гидрохлорид, хлорохин фосфат), медицинские маски и защитные костюмы, одноразовые халаты, перчатки, бахилы, оборудование для фильтрования или очистки воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование и материалы для производства медицинских масок, бесконтактные инфракрасные термометры.

Ввоз этих товаров не подлежит налогообложению при условии помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления до 30 сентября 2020 года.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

«Мы обнулили таможенные пошлины на импорт товаров первой необходимости, в том числе лекарств и медицинских изделий. Предприниматели фактически жертвуют собственные средства (я знаю, мне многие руководители субъектов об этом говорят), занимаются благотворительностью. И конечно, эти деньги должны идти по назначению и целиком использоваться для закупки медоборудования или лекарств, а не изыматься государством в виде налогов и таможенных пошлин», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 2 апреля.

Мишустин призвал членов правительства сделать все необходимое для безопасной работы медиков. А также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами.

Елена Сидорова

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