«Инвитро» отказался от тестирования на коронавирус в своих офисах

Холдинг «Инвитро» сосредоточится на проведении исследований по выявлению коронавируса для государственных медучреждений в качестве централизованной лаборатории. Первой к диагностическим мероприятиям будет подключена лаборатория «Инвитро» в Новосибирске, способная обрабатывать несколько сотен проб биоматериала в сутки. Пересмотр подхода в компании объяснили невозможностью гарантировать полную безопасность посетителей и сотрудников медицинских офисов холдинга при массовой сдаче анализов. Холдинг «Инвитро» сосредоточится на проведении исследований по выявлению коронавируса для государственных медучреждений в качестве централизованной лаборатории. Первой к диагностическим мероприятиям будет подключена лаборатория «Инвитро» в Новосибирске, способная обрабатывать несколько сотен проб биоматериала в сутки. Пересмотр подхода в компании объяснили невозможностью гарантировать полную безопасность посетителей и сотрудников медицинских офисов холдинга при массовой сдаче анализов.

«После анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала было принято решение поддержать действия государства по борьбе с распространением пандемии и сосредоточиться на работе с государственными медицинскими учреждениями», – сообщили в «Инвитро», подчеркнув, что главная цель сейчас – обеспечить массовое тестирование в государственном секторе с минимальными рисками для каждого пациента.

Для тестирования компания закупила диагностические наборы производства АО «Вектор-Бест», которые отличает более высокая чувствительность, чем аналог ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Мощность лаборатории в Новосибирске составит несколько сот анализов в сутки, выполнение исследований будет оплачиваться из средств фонда обязательного медицинского страхования, рассказали Vademecum в компании.

В середине марта 2020 года лаборатория «Инвитро» первой сообщила о готовности разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом SARS-Cov-2. Предполагалось, что тестирование всех желающих в регионах России начнется в апреле 2020 года.

По состоянию на 7 апреля 2020 года среди частных медорганизаций тестирование всех желающих начали лабораторные сети «Хеликс», «Гемотест», «Ситилаб» и LabQuest. Диагностику также проводят клиники «Медси», ГК «Мать и дитя», ГК «Объединенные медицинские системы», «Альфа-Центр Здоровья», «K+31» и «Будь здоров». Услугу забора анализа на дому в Москве и Подмосковье запустил Центр молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, сегодня в России ежедневно проводится не менее 61 тысячи исследований. По данным на 7 апреля 2020 года выполнено более 795 тысяч тестов на предмет инфицирования SARS-Cov-2.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году и объединяет более 1,4 тысячи медицинских офисов, а также восемь лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч различных тестов.

В 2019 году «Инвитро» открыла 130 собственных и 100 франчайзинговых точек. Основными направлениями экспансии стали Москва, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Оборот холдинга в 2019 году составил 20 млрд рублей.

Фото: Инвитро

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