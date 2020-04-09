Минпромторг: дефицит средств защиты для врачей составляет 300 тысяч костюмов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для врачей в 300 тысяч единиц. По его словам, регионам требуется около 800 тысяч медизделий, при этом в наличии есть только около 500 тысяч штук. Всего за последний месяц в страну было импортировано более 250 тысяч защитных костюмов, очередной контракт на поставку 1 млн изделий из КНР был заключен 5 апреля.

По словам Мантурова, в настоящее время в России выпускается 1,6 млн медицинских масок в день, планируется увеличение производства до 2,1 млн масок. Продолжаются поставки средств защиты из-за рубежа: уже ввезено 51 млн масок, еще 21 млн привезут в ночь на 8 апреля, а до начала мая 2020 года ожидается поставка еще около 80 млн медицинских масок.

Объем выпуска защитных очков для врачей удалось увеличить с 4,5 тысячи до 12 тысяч единиц в сутки.

Как заверил министр, продолжается наращивание мощностей для производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ): «Очень дефицитная позиция. Сегодня уже вышли на производство почти 80 ИВЛ в неделю, за неделю, со вчерашнего дня по воскресенье, должны произвести почти 90 ИВЛ, на следующей неделе – около 200. Затем нарастить общий объем до 1,5 тысячи ИВЛ в месяц».

Как отметил Мантуров, Минпромторг намерен заместить ряд европейских продавцов, остановивших поставки компонентов для аппаратов, китайскими производителями.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал наличие трудностей с обеспечением медучреждений средствами индивидуальной защиты. «Мы стараемся закрывать (нехватку) вместе с Минпромторгом», – заявил глава Минздрава.

В марте 2020 года ряд российских предприятий были перепрофилированы под производство средств защиты. Так, маски начали выпускать швейное предприятие «Мануфактуры Боско» Bosco di Ciliegi в Калуге, ряд российских текстильных предприятий, а также более 120 исправительных колоний УФСИН.

В начале апреля 2020 года единым федеральным координатором поставок средств защиты для медиков в регионы была назначена «дочка» ГК «Ростех» – АО «Корпорация Росхимзащита».

Два других подведомственных госкорпорации предприятия – «Концерн «Радиоэлектронные технологии» и «Швабе», – в свою очередь, получили госзаказ стоимостью 12,5 млрд рублей на поставку ИВЛ, ЭКМО, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха в государственные клиники до конца 2020 года.

Фото: Минпромторг РФ

Источник: Президент РФ