В 2019 году «Петровакс» увеличил выручку до 9,8 млрд рублей

В 2019 году компания «Петровакс» увеличила рост выручки на 22,1% по сравнению с предыдущим годом, до 9,8 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 33,5%, до 2,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая доля экспорта в структуре продаж компании в 2019 году достигла 12,3%, объем экспортных поставок превысил 1,2 млрд руб. Экспорт препаратов в денежном выражении вырос на 27,7%. География поставок компании включает 12 зарубежных государств. Основные направления экспорта – страны СНГ, Словакия и Иран.

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