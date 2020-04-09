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В 2019 году «Петровакс» увеличил выручку до 9,8 млрд рублей

Фармкомпания «Петровакс», которая входит в ГК Интеррос,  подвела финансовые итоги 2019 года.  

В 2019 году компания «Петровакс» увеличила рост выручки на 22,1% по сравнению с предыдущим годом, до 9,8 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 33,5%, до 2,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая доля экспорта в структуре продаж компании в 2019 году достигла 12,3%, объем экспортных поставок превысил 1,2 млрд руб.  Экспорт препаратов в денежном выражении вырос на 27,7%. География поставок компании включает 12 зарубежных государств. Основные направления экспорта – страны СНГ, Словакия и Иран.

pharmvestnik

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Апрель 8, 2020 | Просмотров: 96