В 2019 году «Активный Компонент» увеличил выручку на 43%

Производитель активных фармацевтических субстанций «Активный Компонент», доля которого на рынке АФИ по действующим позициям составляет 30%, подвел итоги 2019 года.

В 2019 году компания «Активный Компонент» увеличила выручку на 43%, маржинальную прибыль – на 70%. Об этом говорится в сообщении компании.

По сравнению с 2018 годом EBITDA выросла на 141%, до 376 млн руб., показатели роста в килограммах выросли на 53% и составили 85 тонн, говорится в сообщении компании.

За 2019 год выручка компании составила 1,472 млн руб. За прошедший год у «Активного Компонента» появилось 8 новых клиентов. Портфель компании пополнился пятью новыми активными фармсубстанциями, которые были внесены в ГРЛС, и еще 4 АФИ находятся на стадии внесения в госреестр.

pharmvestnik