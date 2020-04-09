ЦРПТ уменьшит расходы небольших аптек на присоединение к системе маркировки лекарств

Участие в системе маркировки лекарственных средств будет существенно упрощено и удешевлено для небольших аптек и медицинских организаций. Об этом 8 апреля сообщил Центр развития перспективных технологий, оператор МДЛП.

Режим работы регистратора выбытия «Сканер 2D кодов» лишает аптеки, обладающие статусом микропредприятия (штат меньше 15 человек, доход меньше 120 млн руб. в год, включены в Реестр микропредприятий ФНС), и медицинские организации с небольшим оборотом лекарств, которые не пользуются 2D сканерами в своей обычной деятельности, необходимости приобретать их исключительно для участия в системе маркировки.

Еще один новый режим «Приемка маркированных препаратов с прямой отправкой сведений в МДЛП» даст возможность проводить операции по приемке и простейшему учету маркированных лекарств даже без использования компьютера и товарно-учетной системы.

Благодаря этому небольшие аптечные медицинские организации смогут быстрее подключиться и начать работать в системе МДЛП с минимальным отвлечением своих ресурсов.

«Мы обсудили с правительством планируемые улучшения функционала системы и необходимые дополнения в нормативную базу и планируем запуск новых функций, – сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин. – Уверены, это будет способствовать подключению к системе новых участников и повышению прозрачности и точности учета движения лекарств по всей стране».

Все новые устройства будут иметь данные режимы. Что касается уже выданных регистраторов выбытия, сейчас ЦРПТ изучает возможность удаленного обновления ПО на них.

«Для участия в системе МДЛП нам пришлось приобретать по одному сканеру на каждую аптеку, – рассказала «ФВ» директор аптечной сети в Буденновске Светлана Николаева. – Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, поэтому выбирали устройство в среднем ценовом диапазоне. Каждый сканер обошелся нам примерно в 18 тыс. рублей. Конечно, если бы можно было обойтись только регистраторами выбытия, мы были бы только рады».

Екатерина Погонцева

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