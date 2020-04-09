«Эвалар» передал первую партию антисептиков для социальных волонтеров

Компания «Эвалар» присоединилась к социальным службам, которые сейчас активно помогают людям, оказавшимся в самоизоляции из-за вспышки коронавируса, и передала первую партию антисептиков для распространения среди населения и волонтеров в Москве.

«Здоровье людей — это важнейший приоритет для нас. Волонтеры каждый день контактируют с большим количеством людей и сами должны оставаться в безопасности. Сейчас антисептические средства стали предметом первой необходимости, их критически не хватает, и мы приняли решение передать социальным службам первую отгруженную партию антисептиков», — прокомментировала генеральный директор холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева.

800 социальных волонтеров откликнулись на призыв социального комплекса Правительства Москвы, чтобы помочь пожилым горожанам, которые должны оставаться дома из-за распространения коронавируса. Они помогают решать жизненно важные бытовые задачи: выгуливают собак и доставляют корм для домашних животных, выносят мусор, привозят лекарства, продукты питания и товары первой необходимости, а также оказывают психологическую помощь по телефону.

Волонтеры работают во всех 125 районах Москвы. Их задача — помогать жителям своего подъезда и дома, в пешей доступности и без прямых контактов. Помощники соблюдают необходимую социальную дистанцию, не приближаются к человеку ближе, чем на один метр. Волонтер никогда не действует произвольно и бесконтрольно.

«Мы уделяем большое внимание безопасности, чтобы не навредить тем, кому помогаем. Все социальные волонтеры прошли обучение и действуют строго по инструкциям, используют средства защиты и дезинфицирующие средства. Ежедневно они выходят на заявки к людям старшего возраста. Санитайзеры им необходимы в качестве профилактической меры и защиты наших подопечных от коронавируса. Мы благодарны компании „Эвалар“ за предоставленные антисептики», — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Напоминаем, что в конце марта 2020 года ЗАО «Эвалар» переоборудовала производственные линии под выпуск антисептических средств и планирует, при полном развертывании мощностей, обеспечить до 1,2 млн упаковок ежемесячно.

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