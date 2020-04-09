Roche сможет ускорить исследование тоцилизумаба при COVID-19

Грант в размере 25 млн долл. выдан Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA), сообщает FiercePharma.

Грант получен в рамках расширенного партнерства между BARDA и Genentech («Дженентек»), подразделением Roche («Рош»). Соглашение о партнерстве обеспечивает проведение клинических исследований (КИ) Actemra в максимально сжатые сроки.

В марте FDA одобрило проведение по ускоренной процедуре КИ Actemra в комбинации со стандартом лечения у пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Данное КИ III фазы является рандомизированным, двойным слепым, плацебо-контролируемым.

Actemra является ингибитором интерлейкина-6 (IL-6), который может предотвращать тяжелое воспаление легких у некоторых пациентов. Препарат одобрен для лечения ревматоидного артрита (РА).

Actemra находится в ряду ингибиторов IL-6, в настоящее время проходящих исследования с участием пациентов с COVID-19.

Компании Sanofi («Санофи») и Regeneron («Редженерон») проводят глобальные КИ по ингибитору IL-6 Kevzara (сарилумаб). Препарат одобрен для лечения РА. В программу КИ будут включены пациенты с тяжелым течением COVID-19, госпитализированные в США, Италии, Испании, Германии, Франции, Канаде и России.

В итальянском Бергамо в середине марта начато наблюдательное исследование по ингибитору IL-6 Sylvant (силтуксимаб). Глобальные права на препарат были приобретены компанией EUSA (И-Ю-Эс-Эй) у Janssen («Янссен»), подразделения Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J). Препарат одобрен в США для лечения многоочаговой болезни Кастлемана.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik