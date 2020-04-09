Eli Lilly снизила стоимость инсулинов на фоне углубления коронавирусного кризиса

Eli Lilly & Co («Эли Лилли энд Ко.) зафиксировала максимальную стоимость инсулинов, за которые пациенты с диабетом платят из своего кармана, сообщает Reuters.

Компания пытается помочь пациентам в США, многие из которых сталкиваются с финансовыми трудностями на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Новая схема сооплаты распространяется на большинство инсулинов Eli Lilly, в т.ч. Humalog (инсулин лизпро). По этой схеме могут платить пациенты, как имеющие коммерческую страховку, так не имеющие таковой.

Однако, по информации Eli Lilly, под эту схему не подпадают пациенты, застрахованные по государственным программам Medicaid, Medicare, Medicare часть D или вспомогательным программам лекарственного обеспечения.

Крупнейшие производители инсулинов, такие как Eli Lilly, Sanofi SA («Санофи СА») и Novo Nordisk («Ново Нордиск»), ранее снизили стоимость своих противодиабетических препаратов на фоне жесткой критики со стороны законодательных органов и пациентов.

Многие компании, управляющие пособиями на лекарственные средства, уже предлагают планы лекарственного обеспечения с учетом сооплаты. Эти планы предусматривают сниженные или нулевые расходы пациентов на инсулин и другие дорогостоящие противодиабетические препараты.

Пациенты, включенные в федеральную программу здравоохранения, в среднем платят за инсулин около 675 долл. в год.

В марте администрация Трампа объявила о планах ограничить расходы на инсулин пациентов, застрахованных по программе Medicare, 35 долларами в месяц. Правительство США планирует опробовать новую схему ценообразования на инсулины в 2021 году.

Татьяна Кублицкая

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