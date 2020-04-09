Роскосмос закупил тестирование на коронавирус у «Гемотест» за 4,6 млн рублей

Российская корпорация, управляющая космической отраслью страны, занялась проведением тестов на выявление коронавирусной инфекции. Соответствующую госзакупку провели у единственного поставщика. При этом заказчик не разглашает условий сделки.

«Дочка» Роскосмоса, «НПО им. Лавочкина», заказала лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 6 апреля. В техзадании подрядчик не раскрывает подробности сделки, а в конкурсной документации не указан даже срок проведения работ.

При этом закупку провели без конкурса – лот отдали напрямую медицинской лаборатории «Гемотест». Ракетно-космическое предприятие готово заплатить за работу свыше 4,6 млн рублей.

В конце марта в отделениях медицинской лаборатории «Гемотест» в Москве и Московской области начали принимать биоматериал для диагностики коронавируса. Стоимость исследования составляет 1490 рублей, также необходимо оплатить взятие биоматериала (410 рублей). Для выполнения теста используются ПЦР-системы производства научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Результаты исследования обещают выдавать в течение трех дней. «При получении положительного или сомнительного результата «Гемотест» в течение 2 часов отправит биоматериал на подтверждающие тесты в лабораторию Роспотребнадзора», – говорят в компании.

Ранее Medvestnik.ru писал, что ПЦР-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции точны только на 70–80%. Об этом заявил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель клинического отдела НИИ пульмонологии ФМБА России, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Светлана Зобова

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