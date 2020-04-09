Производственные проблемы в Китае не сказались на поставках субстанций в США

На фоне распространения коронавируса роль Китая в качестве глобального производителя и поставщика активных фармсубстанций (АФС) стала особенно важной.

Несмотря на опасения срыва поставок из КНР, в FDA отметили, что оснований для беспокойства нет, пишет FiercePharma.

В интервью каналу Fox News руководитель FDA Стивен Хан заявил, что ведомство не наблюдает дефицита АФС, но при этом внимательно отслеживает ситуацию.

По его словам, нехватка отдельных препаратов существует, но это связано не с поставками субстанций из Китая, а с ростом спроса.

Так, недавно FDA объявило о дефиците противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин, а также других медикаментов, проходящих клинические исследования в качестве потенциальных средств для лечения COVID-19.

По состоянию на понедельник, 6 апреля, составленный FDA перечень препаратов в дефектуре включал 148 наименований.

Месяцем ранее компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») объявила о приостановке поставок противовирусного препарата remdesivir по программе «сочувственное применение» из-за резкого роста спроса на фоне единичных данных о его эффективности в клинических исследованиях в Китае.

Затем исполнительный директор компании Даниэль О’Дэй заявил о наращивании производства препарата. По его словам, Gilead Sciences произведет 1,5 млн доз (140 тыс. курсов терапии).

Илья Дугин

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