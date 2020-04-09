Количество аптек в начале 2020 года выросло на 3% по сравнению с началом 2019 года

На 1 марта 2020 года в России работает 67 656 аптечных учреждений, что на 3% больше по отношению к февралю 2019 года, сообщили аналитики AlphaRM. На 1 марта 2020 года в России работает 67 656 аптечных учреждений, что на 3% больше по отношению к февралю 2019 года, сообщили аналитики AlphaRM.

Лидирующим федеральным округом по количеству аптечных учреждений остается Центральный. На его территории присутствует 19 350 аптек, что превышает количество точек на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.





На второй строчке находится Приволжский ФО (13 772 точки) с концентрацией 4,7 на 10 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров среди регионов Южный ФО (8 338 точек). Прирост по количеству АУ составляет 7% к аналогичному периоду 2019 года.

Самая высокая концентрация аптек на 10 тыс. человек наблюдается в Центральном и Южном федеральных округах – 4,9 и 5 соответственно.

Среди субъектов Федерации по количеству аптек лидером является Москва (4 615 аптек), при этом мы наблюдаем незначительное снижение количества точек. А нижнюю строчку рейтинга занимает Чукотский автономный округ (21 аптека).

Наибольшая концентрация одиночных аптек наблюдается в Кабардино-Балкарской Республике и достигает 75%, а наибольшую концентрацию сетевых аптек (96%) можно отметить в Новгородской области.

pharmvestnik