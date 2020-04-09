Специалист назвал результаты первого испытания лопинавир-ритонавир при COVID-19 многообещающими

Комбинация лопинавир-ритонавир в одном из первых клинических испытаний против COVID-19 показала результаты, достаточные для проведения последующих более масштабных исследований. Об этом заявил специалист по статистике из Ланкастерского университета, который работал над первым испытанием.

Профессор Томас Джаки (Thomas Jaki) из отделения математики и статистики в Ланкастерском университете (Великобритания) работал с китайскими исследователями над рандомизированным клиническим исследованием антиретровирусной комбинации лопинавир-ритонавир, результаты которого впоследствии были опубликованы в New England Journal of Medicine. По его словам, испытание началось в период, когда в мире было зафиксировано менее 500 подтвержденных случаев COVID-19.

В этом многоцентровом исследовании приняли участие 199 госпитализированных в тяжелом состоянии пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. Все участники получали стандартное лечение, 99 из них также получали лопинавир-ритонавир дважды в сутки в течение 14 дней.

В статье даны осторожные выводы по итогам исследования, указывается, что антиретровирусная комбинация «не показала преимуществ» по сравнению со стандартным лечением. В дальнейших испытаниях предстоит подтвердить или опровергнуть пользу от использования этих препаратов у пациентов с тяжелым течением COVID-19, пишут авторы работы.

По мнению профессора Джаки, результаты этого исследования тем не менее оказались достаточно многообещающими для начала дальнейших более масштабных испытаний. Комбинация лопинавир-ритонавир может войти в рутинную практику лечения коронавирусной инфекции, в некоторых случаях это может произойти в течение ближайших недель, считает он.

В частности, у пациентов, которые принимали эту комбинацию, несколько быстрее происходило улучшение состояния. Они меньше оставались в отделении реанимации (в среднем 6 против 11 дней в контрольной группе), также у них было немного короче время от начала испытания до выписки из больницы (в среднем 12 против 14 дней). Профиль безопасности комбинации также оказался приемлемым. Нежелательные реакции со стороны ЖКТ были более частыми в группе принимающих лопинавир и ритонавир, при этом серьезные нежелательные реакции – в группе сравнения.

Данные результаты учтут в исследовании под названием RECOVERY, где планируется оценить около 30 препаратов, которые могут быть потенциально активны против COVID-19. По словам профессора Джаки, это одно из самых крупных испытаний препаратов для лечения коронавирусной инфекции, и скорость, с которой оно развивается, поражает. «Между получением одобрения от Министерства здравоохранения Великобритании и рекрутингом первого участника прошло всего девять дней. Обычно это занимает от шести до девяти месяцев», – говорит он.

Также комбинация лопинавир-ритонавир вошла в организованное Всемирной организацией здравоохранения исследование SOLIDARITY, в котором пациенты смогут принять участие, оставаясь в местных больницах.

Анастасия Теслина

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