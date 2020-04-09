ВОЗ поддержала включение препаратов для лечения COVID-19 в Патентный пул лекарственных средств

По мнению руководителя Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности (WIPO) Френсиса Гарри, это очень деликатный вопрос, пишет Nasdaq.

При этом он согласен, что в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения могут обсуждаться разные меры, включая принудительное лицензирование.

Патентный пул позволяет странам получать свободный доступ к патентованным препаратам или лицензировать их по разумным ценам.

Как отметил директор ВОЗ, организация сотрудничает с властями Коста-Рики в области выработки окончательных положений по расширению пула за счет средств для терапии SARS-CoV-2.

Ранее фармкомпании уже лицензировали права интеллектуальной собственности в рамках Патентного пула лекарственных средств под эгидой ЮНИТЭЙД (Международный механизм закупки лекарств), что позволило населению стран с низким уровнем доходов получить более широкий доступ к лекарствам для лечения ВИЧ/СПИД, туберкулеза и гепатита C. Теперь Патентный пул готов включить и препараты для лечения COVID-19.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) разрешает странам в случаях чрезвычайной ситуации осуществлять принудительное лицензирование, чтобы местные компании могли производить аналоги патентованных препаратов.

В апреле Канада приняла чрезвычайное законодательство, согласно которому местные компании могут производить лекарственные препараты и вакцины.

Израиль инициировал принудительно лицензирование по препарату «Калетра» компании AbbVie («ЭббВи»), чтобы иметь возможность закупать дженерик препарата в странах, где патент на оригинальный препарат уже истек. После этого компания передала права на препарат Патентному пулу.

Илья Дугин

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