Аптека заплатит 750 тыс. руб. за продажу отозванных с рынка детских витаминов

Аптека «Эскулап» в Ростове заплатит штраф 750 тыс. руб. за продажу детских витаминов, которые отозвал с рынка сам производитель. При этом официальные ведомства об этом информации не предоставили. В результате суд счел, что руководство аптеки должно быть наказано за нарушение законодательства.

В декабре ростовскую аптеку «Эскулап» оштрафовали на 750 тыс. руб. за продажу отозванного производителем лекарственного препарата. На сайте Росздравнадзора он до последнего момента числился как находящийся в обороте.

Регистрационное удостоверение препарата «Витрум Бэби», за продажу которого оштрафовали аптеку, 16 июля 2019 года было отозвано производителем по причине смены маркетинговой стратегии. Сейчас витамины «Витрум Бэби» можно приобрести в аптеках как БАД, выяснил «ФВ».

За 2020 год производители отозвали регистрационные удостоверения (РУ) около 30 препаратов, рассказала «ФВ» исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

По словам эксперта, самостоятельно отследить отзыв РУ сложно: аптекам необходимо сопоставлять информацию с разных реестров, чтобы своевременно убрать препараты с отозванным удостоверением с полок.

Руслан Мавлиханов

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