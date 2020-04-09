Минпромторг заявил о готовности фармпрома закрыть потребность по лекарствам от COVID-19

Из 17 препаратов, которые рекомендует Минздрав для борьбы с коронавирусом, 14 производятся в России по полному циклу, сообщил Денис Мантуров на селекторном совещании с Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Исходим из того, что данный набор и номенклатура, которая есть сегодня, обеспечит потребность системы здравоохранения. При этом на всякий случай параллельно с коллегами также из Китая работаем не только по субстанциям, но и по готовым лекарственным формам, если потребуется дополнительно нарастить объемы поставок», — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на селекторном совещании с президентом Владимиром Путиным 7 апреля.

Министр рассказал о текущих показателях производства средств индивидуальной защиты.

По его словам, на данный момент российские предприятия изготавливают почти 1,6 млн медицинских масок, которые можно использовать в медицинских учреждениях. Помимо этого изготавливаются марлевые маски, которые имеют регистрационное медудостоверение. Ориентировочно в 20-х числах апреля суточная норма по выпуску масок должна составить примерно 2,1 млн единиц.

Практически все регионы за счет привлечения микро- и малых предприятий из разного вида нетканых материалов вышли на объем производства почти 2,4 млн единиц в сутки.

Мантуров отметил, что сейчас есть проблема с производством защитных костюмов. По его словам, «это действительно большой дефицит». На сегодняшний день производится не больше 6 тысяч таких изделий. При этом министр заявил о возможности увеличить их производство до 25 тысяч. На большее в стране нет собственного материала.

В страну завезли из Китая почти 250 тысяч костюмов, подписан контракт на поставку еще 1,5 млн. Дефицит остается, и сейчас ведутся переговоры с китайской госкорпорацией о дополнительных поставках.

Наращиваются объемы производства очков и респираторов. Дефицитной позицией остаются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), комплектующие компоненты которых производятся за рубежом. Сейчас в стране производится почти 80 аппаратов ИВЛ в неделю.

Министр рассказал о планах нарастить общий объем производства до 1,5 тыс. ИВЛ в месяц.

Фото: Минпромторг России

Елена Сидорова

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