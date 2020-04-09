Эксперты прогнозируют спад аптечных продаж по окончании пандемии COVID-19 Минпромторг заявил о готовности фармпрома закрыть потребность по лекарствам от COVID-19 » ВОЗ включила разработку ФМБА в кандидатный список вакцин против SARS-CoV-2 ВОЗ включила в список кандидатных вакцин против новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 первую российскую разработку. Об этом сообщается на сайте ФМБА. Речь идет о кандидатной вакцине Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, представляющей собой рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2. На текущий момент завершены испытания на животных. Доказана способность кандидатных вакцин формировать специфический иммунный ответ на SARS-CoV-2. Выбранная платформа (рекомбинантные белки) уже успешно внедрялась в практику мирового здравоохранения ведущими разработчиками вакцин, что существенно повышает вероятность успеха разработки эффективного и безопасного препарата против коронавируса SARS-CoV-2 и, что особенно важно, возможности его промышленного производства для массовой иммунизации населения, для чего на предприятии ФМБА России в Красном Селе создаются соответствующие мощности. pharmvestnik