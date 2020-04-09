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ВОЗ включила разработку ФМБА в кандидатный список вакцин против SARS-CoV-2

ВОЗ включила в список кандидатных вакцин против новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 первую российскую разработку. Об этом сообщается на сайте ФМБА.

Речь идет о кандидатной вакцине Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, представляющей собой рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2.

На текущий момент завершены испытания на животных. Доказана способность кандидатных вакцин формировать специфический иммунный ответ на SARS-CoV-2.

Выбранная платформа (рекомбинантные белки) уже успешно внедрялась в практику мирового здравоохранения ведущими разработчиками вакцин, что существенно повышает вероятность успеха разработки эффективного и безопасного препарата против коронавируса SARS-CoV-2 и, что особенно важно, возможности его промышленного производства для массовой иммунизации населения, для чего на предприятии ФМБА России в Красном Селе создаются соответствующие мощности.

pharmvestnik

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Апрель 9, 2020 | Просмотров: 100