Эксперты прогнозируют спад аптечных продаж по окончании пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса непредсказуемым образом отразится на розничной торговле аптечной продукцией, считают аналитики. Вопреки ожиданиям, за ростом продаж может последовать отток потребителей в онлайн. Этому также будут способствовать законодательные нововведения, говорят опрошенные «ФВ» эксперты.

Временный спрос

Прирост аптечных продаж на​ 12 неделе к 11 неделе 2020 года составил 31% в рублях и 39% в упаковках, подсчитали в AlphaRM для «ФВ». Но уже на 13 неделе 2020 года виден спад покупательской активности: продажи упали по сравнению с 12-й неделей на 6% в рублях и на 3% в упаковках.

«Введение карантина не лучшим образом отразилось на посещаемости аптек, — указала заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова. — Сегодня в аптеках не наблюдается тех толп, которые были на предыдущих неделях».

Кроме того, помешать рознице взлететь могут и законодательные ограничения, такие как закон о дистанционной торговле лекарствами, принятый Госдумой 1 апреля, или закон о регулировании аптечных сетей, который призван притормозить экспансию. Под его действие могут попасть 44 аптечные сети в 53 городских округах.

Разговоры о том, что население сейчас скупает аптечный ассортимент впрок, сильно преувеличены, уверяет декан фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Наталия Рогова.

«Во-первых, эта продукция весьма дорогостоящая, — объясняет эксперт. — Во-вторых, у нее ограниченный срок хранения. Думаю, что основная масса делает покупки в аптеке, исходя из реальной потребности. Да, продажи в сегментах масок и санитайзеров наверняка вырастут, но на конечные показатели аптечной розницы за полугодие это вряд ли повлияет».

Прогнозировать, как отразится паника на розничную торговлю, крайне сложно, считает директор по маркетингу стартапа Pharma.Global (PharmZnanie) Александр Воробьев.

«Если мы пойдем по пути Китая, спрос может успокоиться в течение 2—3 месяцев», — говорит Воробьев.

В то же время эксперт считает, что уровень тревоги населения будет снижаться медленно, поэтому средняя выручка может оставаться повышенной даже тогда, когда пандемия пройдет.

Выиграет онлайн

Аналитики предполагают, что более очевидным бенефициаром сложившейся ситуации станут онлайн-площадки, которые оттянут на себя часть покупателей. Так, генеральный директор «НоваМедики» Елена Литвинова цитирует экономиста Андрея Мовчана, который прогнозирует уход потребителей из ритейла.

«Люди, которые в связи с эпидемией вышли из офиса и приспособились работать на удаленке, научились дистанционно заказывать продукты и другие товары, включая лекарства, — говорит Елена Литвинова. — Обратно они могут уже не вернуться».

В ближайшее время нас ожидает весенняя волна COVID-19 и соответствующий пик продаж лекарств с последующим неизбежным оттоком, после чего придет вторая волна с очередным пиком, полагает Елена Литвинова.

«В итоге средний уровень потребления аптечной продукции несколько вырастет за счет того, что люди привыкнут пользоваться масками, респираторами, перчатками, антисептическими средствами, — считает эксперт. — Но при этом произойдет перераспределение продаж аптечного ассортимента в пользу онлайн-сервисов».

Аналитики отмечают, что спрос на e-com будет увеличиваться за счет расширения аудитории онлайн- покупателей.

«Я вижу большой потенциал онлайн-фармы, так как сейчас ее объем измеряется долями процентов от всего объема рынка, — убежден директор по коммерческой практике Publicis Groupe Russia Алексей Катаев. — От разовых покупок лекарств под симптомы покупатели будут переходить к повторным покупкам, к сопутствующим товарам и смежным категориям (зубные щетки, пасты). Это называется гросерийный формат закупок. И тут в выгодном положении окажутся площадки с широким ассортиментом и маркетплейсы».

Ситуация на рынке во многом зависит от уровня жизни населения, напоминает управляющий директор Publicis ProHealth Publicis Groupe Russia Алина Черникова. Что будет с фармритейлом — сказать сложно, потому что неясно, насколько затянутся карантинные мероприятия и как они отразятся на экономике страны.

«Нам всем сейчас придется идти «в темноту на ближнем свете фар», — резюмирует Александр Воробьев.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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