Эксперт Минздрава заявил о 20-30% ложноотрицательных тестах на SARS-CoV-2

Существующие ПЦР-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции SARS CoV-2 точны на 70–80%. Об этом сообщил портал Medvestnik.ru со ссылкой на директора клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руководителя клинического отдела НИИ пульмонологии ФМБА России, главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева. Он выступил на конгрессе «Человек и лекарство» 7 апреля.

«Чувствительность метода ПЦР – 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19» — рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрав во время своего доклада об основных ошибках при маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией.

По его словам, из 1.4 тыс. пациентов у 300 пациентов был отрицательный лабораторный тест на SARS-СoV-2, но результаты обследования КТ легких показывали изменения, характерные для новой коронавирусной инфекции.

«Таким образом, наиболее чувствительным тестом для диагностики больных COVID-19 является компьютерная томография легких. Чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики», — резюмирует врач.

Фото: Олег Кирюшкин

Михаил Нестёркин

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