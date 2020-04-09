«Генериум» и «Активный компонент» смогут заключить СПИК по старым правилам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий завершить процедуру заключения трех специнвестконтрактов (СПИК), заявки на которые были одобрены летом 2019 года, по ранее действовавшим правилам. Два из них касаются фармотрасли – десятилетние контракты с компанией «Генериум-Некст» и производителем фармсубстанций «Активный компонент». Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий завершить процедуру заключения трех специнвестконтрактов (СПИК), заявки на которые были одобрены летом 2019 года, по ранее действовавшим правилам. Два из них касаются фармотрасли – десятилетние контракты с компанией «Генериум-Некст» и производителем фармсубстанций «Активный компонент».

Пакет документов об обновленном механизме СПИК, так называемом СПИК 2.0, был утвержден в августе 2019 года. Три проекта, о которых идет речь сегодня (третий контракт – с китайским автопроизводителем Haval Motor), были одобрены межведомственной комиссией раньше, поэтому к ним сейчас предлагается применить старые правила, говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту.

Механизм СПИК изначально был рассчитан на привлечение инвестиций в обмен на сохранение прежних условий ведения бизнеса. Старый механизм предполагал заключение контракта под создание, модернизацию и освоение промышленной продукции. Новый механизм доступен только инвесторам, которые разрабатывают и намерены внедрить «современные технологии» из списка, утвержденного правительством. Старый СПИК заключался на 10 лет, новый – не более чем на 15 лет при инвестициях в проект до 50 млрд рублей без учета НДС, если сумма выше – не более чем на 20 лет. По СПИК 2.0 на инвестора не действуют утвержденные после даты заключения контракта законодательные изменения, только если для участников контракта прописан особый порядок. Инвестор проекта, согласно обновленному механизму, определяется через конкурс, либо по решению президента, тогда как предыдущий механизм предполагал заявительный характер.

«Активный компонент» собирается заключить контракт под новое производство субстанций в городе Пушкине в Санкт-Петербурге и модернизацию существующих мощностей в поселке Металлострой. Общая сумма инвестиций – 2,5 млрд рублей.

«Генериум» намерен за 3,9 млрд рублей расширить производственные мощности во Владимирской области, чтобы выпускать там препараты для лечения орфанных, сердечно-сосудистых и пульмонологических заболеваний. Реализацией проекта будет заниматься дочернее ООО «Генериум-Некст».

СПИК в фармотрасли уже заключили Sanofi, AstraZeneca, «Биокад», «Герофарм», «НоваМедика» и «Фармимэкс» с Octapharma.