Gedeon Richter продала 5% акций ПАО «Протек» за 2,6 млрд рублей

Венгерская фармкомпания Gedeon Richter продала принадлежащий ей пакет акций ПАО «Протек» дистрибьюторскому подразделению группы – ЦВ «Протек». Сделка может стать одним из шагов на пути к делистингу акций «Протека». Венгерская фармкомпания Gedeon Richter продала принадлежащий ей пакет акций ПАО «Протек» дистрибьюторскому подразделению группы – ЦВ «Протек». Сделка может стать одним из шагов на пути к делистингу акций «Протека».

С добровольным предложением по выкупу акций в Gedeon Richter обратился ЦВ «Протек». Предложенная цена – 100 рублей за бумагу. Весь пакет обошелся структуре группы Вадима Якунина в 2,6 млрд рублей.

ЦВ «Протек» еще в декабре 2019 года направил в Банк России сообщение о намерении выкупить 72,4 млн акций ПАО «Протек», или 13,4% всех акций общества, что превышает пакет, находящийся в свободном обращении.

«По мнению топ-менеджмента компании, акции недооценены рынком. Процесс выкупа рассматривается как решение, которое позволит поддержать их рыночную цену», – говорил тогда гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Опрошенные Vademecum в декабре 2019 года эксперты предполагали, что «Протек» выкупит акции у Gedeon Richter и у миноритариев, чтобы собрать пакет в 95%, сделать принудительный выкуп оставшихся акций и уйти с биржи. В Gedeon Richter тогда утверждали, что продажу принадлежащих компании акций «Протека» не рассматривают.

«Мы провели тщательную оценку текущей рыночной ситуации, в результате чего приняли решение продать нашу 5% долю в фармацевтической группе компаний «Протек». Эта сделка не отразится на наших сложившихся за долгие годы деловых отношениях как сейчас, так и в дальнейшем», – пояснил директор по связям с общественностью и работе с государственными органами власти Gedeon Richter Жуже Беке.

Основной бенефициар ПАО «Протек» – Вадим Якунин. Сейчас 59,28% ПАО принадлежит ему через ООО «Протек», 24,42% – напрямую. ЦВ «Протек» принадлежит пока 2,57% головной компании. Соответственно, у не аффилированных с «Протеком» миноритариев и в свободном обращении находится 9,01% акций.

ЦВ «Протек» еще в 2013 году собирался выкупить 25,1% акций free float, но позже от идеи обратного выкупа в группе отказались.

«Мероприятия, проводимые в рамках процедуры реализации добровольного предложения ЗАО Фирма ЦВ «Протек» акционерам ПАО «Протек» о выкупе акций, не завершены. Новые сведения мы будем предоставлять в рамках раскрытия информации по итогам завершения процедуры выкупа», – сообщил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Стоимость акций ПАО «Протек» на Московской бирже за 7 апреля выросли на 0,5%, цена закрытия – 98,1 рублей за бумагу.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», заводы «Сотекс», «Рафарма». Консолидированная неаудированная выручка по МСФО группы «Протек» в первом полугодии 2019 года составила 125,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,9 млрд рублей.