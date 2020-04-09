К концу апреля российские предприятия смогут производить более 2 млн медицинских масок

«На данный момент российские предприятия изготавливают почти 1,6 млн медицинских масок, которые можно использовать в медицинских учреждениях. Помимо этого отшиваются марлевые маски, которые имеют регистрационное медицинское удостоверение. Ориентировочно в 20-х числах апреля суточная норма по выпуску масок должна составить примерно 2,1 млн единиц», – рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров на онлайн-совещании, проведенном Владимиром Путиным 7 апреля.

По словам Дениса Мантурова, практически все регионы за счёт привлечения микро- и малых предприятий из разного вида нетканых материалов вышли на объём производства – почти 2,4 млн в сутки.

«Также для обеспечения потребности в СИЗ 51 млн масок был закуплен в Китае, – они уже поставлены в регионы. Ещё 21 млн масок прибудет из Шанхая в течение суток. Такая же работа проводится по костюмам типа «тайвек». В общей сложности завезено почти 250 тыс. единиц, и подписан контракт ещё на 1,050 млн», – акцентировал внимание глава Минпромторга России.

Глава ведомства обратил внимание на дефицит защитных медицинских костюмов. На сегодняшний день производится не больше 6 тысяч таких изделий. При этом министр заявил о возможности увеличить производство до 25 тысяч.

«Составной частью защитного костюма являются также очки. Сегодня по объёму производства с 4,5 вышли уже на 12 тысяч в сутки, и до середины апреля выйдем почти на 22 тысячи в сутки. Такая же работа проводится по респираторам. Мы рассчитываем на 20 тысяч респираторов в сутки», – отметил Денис Мантуров.

Помимо этого, глава Минпромторга России заявил о планах нарастить ежемесячный объём выпуска аппаратов искусственной вентиляции лёгких до 1500 единиц.

Говоря о лекарственных препаратах, Денис Мантуров отметил, что большая часть рекомендованных Минздравом лекарств для терапии коронавируса COVID-19 производится в России по полному циклу.

gmpnews