«Химрар» исследует порядка десяти препаратов для лечения коронавирусной инфекции

Научно-исследовательский институт «ХимРар» запустил несколько исследований по поиску лекарств для лечения коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) совместно со своими партнерами из Китая, России и США ещё в январе текущего года. Сейчас в активной фазе тестирований на клетках и животных моделях находится порядка десяти препаратов, в первую очередь тех, которые уже были зарегистрированы для применения в клинике.

Один из таких инновационных препаратов Элсульфавирин (зарегистрирован в РФ 30.06.2017 г. для лечения ВИЧ-инфекции) продемонстрировал значительный потенциал против коронавируса. Это означает, что применить его в России в режиме «off label» для лечения больных коронавирусной инфекцией можно уже начиная с текущей недели, при условии поддержки Минздрава РФ. В этом случае есть возможность произвести десятки тысяч курсов лечения в течение месяца.

В январе 2020 года во время вспышки эпидемии COVID-19 в Ухане, в главную государственную лабораторию по диагностике и лечению инфекционных заболеваний Университета Zhejiang были направлены образцы веществ для исследования их противовирусной активности, включая активный метаболит элсульфавирина. Полученные данные однозначно свидетельствуют о том, что элсульфавирин подавляет репликацию вируса SARS-CoV-2. Это означает, что препарат препятствует распространению вируса и не позволяет ему размножаться. Причем эффективный противовирусный уровень концентрации препарата в тканях может достигаться и поддерживаться уникальной фармакокинетикой препарата.

Элсульфавирин – ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) 2-го поколения. Производство препарата полностью локализовано на производственных мощностях АО «ИИХР» группы компаний «ХимРар».

gmpnews