Индия ослабляет ограничения на экспорт 24 фармацевтических субстанций

6 апреля Правительство Индии ослабило ограничения на экспорт 24 фармацевтических ингредиентов и составов, включая витамины B1 и B12. Сохранились ограничения на экспорт парацетамола и его комбинаций, сообщает NDTV со ссылкой на официальный документ Генерального директора внешней торговли Индии.

Напомним, что 3 марта Генеральный директорат внешней торговли при Министерстве торговли Индии ввел ограничения на экспорт 26 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и составов, в соответствии с которыми экспортер должен получить лицензию или разрешение от Генерального директората.

Ослабление ограничений на 24 АФИ стало необходимостью, поскольку фармацевтические компании выразили обеспокоенность по поводу принятых ранее ограничений.

«24 АФИ и составы, изготовленные из этих ингредиентов, свободны для экспорта с вступлением документа в силу немедленно», – сказали в директорате. При этом вывоз данных продуктов разрешен без каких-либо ограничений.

Отмечается, что в 2019 году Индия экспортировала АФИ на сумму около 225 млн долларов, а вот импорт фармингредиентов составляет около 3,5 млрд долларов в год. Из этой суммы около 2,5 млрд долларов приходится на поставки из Китая.

Помимо витаминов B1, B6 и B12, экспортные ограничения были ослаблены на: тинидазол; метронидазол; ацикловир; прогестерон; хлорамфеникол; орнидазол; соли клиндамицина; неомицин; и составы, из них изготовленные.

gmpnews