Аптеки прогнозируют резкое падение продаж в мае

Представители аптечных сетей зафиксировали снижение продаж за первую неделю апреля. По их прогнозам, эта тенденция будет сохраняться вплоть до июня. Среди мер, которые намерен предпринять менеджмент сетей, — сокращение зарплат и экономия на аренде.

Падение аптечных продаж на 30% за первую неделю апреля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировали владельцы аптечных сетей. Об этом они рассказали в ходе онлайн-конференции «Аптека и коронавирус. Преодолеваем кризис».

Почему падают аптечные продажи

На протяжении марта аптечные продажи на фоне разворачивающейся паники вокруг пандемии коронавируса показали взрывной рост. Но уже в апреле игроки рынка отметили потерю интереса покупателей к аптечному сегменту. Отдельные аптечные сети уже зафиксировали падение продаж на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал председатель Ассоциации аптечного менеджмента и маркетинга Гарик Тадевосян.

Тенденция снижения продаж может сохраниться вплоть до лета, считают эксперты. Если в марте люди в большом количестве покупали товары первой необходимости, то в ближайшее время за ними, вероятнее всего, они не придут, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. По его словам, май и июнь будут самыми тяжелыми месяцами для аптек.

«Наши продажи за первую неделю апреля упали на 20%», — соглашается с ним гендиректор Воронежской сети «Фармия» Роман Кубанев.

Как планируют выживать аптеки

На фоне прогнозируемого спада продаж владельцы аптек уже сейчас разрабатывают антикризисные меры, которые позволят сократить убытки.

Основной бюджет уходит на выплату заработной платы, отметил Кубанев. В компании не стали урезать зарплаты фармацевтам, но некоторые топ-менеджеры добровольно сократили размер своего оклада. Другим сотрудникам было предложено, по возможности, не забирать выплаты за текущий месяц в полном размере.

Снижение арендной платы за помещения — другой выход из ситуации, которым пытаются воспользоваться многие владельцы сетей. В Воронеже, к примеру, удается договориться с собственниками. «Фармия», разослав письма своим партнерам, добилась снижения арендной платы до 50%. Кроме того, Кубанев посоветовал коллегам внимательно оценить оптимизацию расходов по другим статьям — в частности, на услуги SMM и охрану. А также заняться залежами устаревших документов, сдав бумагу в макулатуру.

Сейчас аптечные сети не фиксируют значительного повышения цен на лекарства, исключая самый ходовой товар в период эпидемии — антисептики, маски, противовирусные препараты. Однако представители фармы не исключают, что дистрибьюторы в ближайшее время поднимут цены. «Повышение цен еще впереди», — считает Кубанев.

Руслан Мавлиханов

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