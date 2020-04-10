Росздравнадзор подготовил контрольные вопросы для производителей медтехники

Росздравнадзор разработал формы проверочных листов, используемых при лицензионном контроле за деятельностью по производству и обслуживанию медтехники.

Росздравнадзор разместил на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект ведомственного приказа, которым утверждаются формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой и ее территориальными органами при проведении проверок при осуществлении лицензионного контроля за деятельностью по производству и техническому обслуживанию медицинской техники. Документ не распространяется на случаи, когда техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Документ содержит исчерпывающий перечень вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки и являющихся наиболее значимыми с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

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