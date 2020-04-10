НАКЭМ предложила запретить продажу ботулотоксинов, филлеров и нитей физическим лицам

Национальная ассоциация клиник эстетической медицины (НАКЭМ) направила главному внештатному специалисту по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николаю Потекаеву обращение о содействии в предотвращении роста количества нелегальных косметологических процедур. Это провоцирует критическая ситуация на рынке эстетической медицины из-за пандемии коронавируса. Составители письма предупреждают, что закрытие или приостановка деятельности профильных медорганизаций, а также финансовые потери от падения пациентопотока ведут к сокращению штата сотрудников, которые могут переместиться в сферу «серого» рынка косметологических услуг. Национальная ассоциация клиник эстетической медицины (НАКЭМ) направила главному внештатному специалисту по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николаю Потекаеву обращение о содействии в предотвращении роста количества нелегальных косметологических процедур. Это провоцирует критическая ситуация на рынке эстетической медицины из-за пандемии коронавируса. Составители письма предупреждают, что закрытие или приостановка деятельности профильных медорганизаций, а также финансовые потери от падения пациентопотока ведут к сокращению штата сотрудников, которые могут переместиться в сферу «серого» рынка косметологических услуг.

В связи с этим НАКЭМ предлагает запретить продавать ботулотоксины и изделия медицинского назначения с высокой степенью потенциального риска их применения (филлеры, нити) физическим лицам.

«Некоторое время назад был замечен всплеск продаж филлеров и ботулотоксинов, приобретаемых у дистрибьюторов, насколько мне известно, как раз косметологами-надомниками, – рассказывала Vademecum соучредитель НАКЭМ, генеральный директор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова. – В случае полного прекращения деятельности легальных игроков рынка эстетической медицины «серый» сегмент, к сожалению, только выиграет».

Кроме того, НАКЭМ предлагает создать рабочую группу для рассмотрения других проблем, связанных с ростом численности и активности специалистов-надомников. В числе прочих, группа займется обсуждением вопросов ужесточения наказания за работу без медицинской лицензии и «повышения ответственности за образовательный процесс». «Принятые меры позволят сохранить правовой баланс на эстетическом рынке России, поддержать существующий бизнес, не допустить перехода высокопрофессиональных специалистов в сферу нелегального оказания медицинских услуг и оказывать медицинские услуги гарантированного уровня безопасности», – отмечают в ассоциации.

Также в объединении уверены, что господдержка косметологических клиник предупредит отток специалистов в нелегальный бизнес. Об этом говорится в письме ассоциации премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Сейчас форс-мажорная ситуация, и такие меры, как налоговые каникулы, реструктуризация графиков платежей по кредитам, временный мораторий на проведение проверок и другие временные льготы, являются шагами экстренной поддержки медицинского бизнеса. Свои предложения на этот счет мы собрали в письмах регуляторам», – говорит председатель совета НАКЭМ Наталия Гаврилова.

По оценкам Аналитического центра Vademecum, в 2018 году доля продуктов, не имеющих регудостоверений и/или применяемых во время надомных процедур, в сегменте ботулотоксинов составила 6%, а в категории филлеров и биоревитализантов почти достигала 25%.

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