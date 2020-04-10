Министр здравоохранения Коми ушел в отставку

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба принял заявление об увольнении министра здравоохранения региона Дмитрия Березина. Чиновник покинул свой пост после вспышки коронавируса в Эжвинской больнице Сыктывкара, в результате чего республика вошла в пятерку регионов страны с наибольшим числом заболевших COVID-19. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба принял заявление об увольнении министра здравоохранения региона Дмитрия Березина. Чиновник покинул свой пост после вспышки коронавируса в Эжвинской больнице Сыктывкара, в результате чего республика вошла в пятерку регионов страны с наибольшим числом заболевших COVID-19.

Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра. До этого работал в различных больницах Воркуты и Новгородской области, после – на административных должностях в Минздраве Республики Коми. В сентябре 2017 года Березин получил выговор от главы региона Сергея Гапликова за перебои с поставками жизненно важных лекарственных препаратов для льготных категорий граждан.

Минздрав Коми временно возглавил первый заместитель Березина – Игорь Маклаков. Начинавший карьеру врача в Вологодской области, Маклаков в декабре 2014 года был назначен главой департамента здравоохранения региона, а в июле 2019 года перешел на должность замминистра здравоохранения республики.

В конце марта – начале апреля 2020 года в Эжвинской больнице Сыктывкара было выявлено 66 пациентов с коронавирусом. В результате распространения инфекции общее число заболевших на 9 апреля составило 150 человек, трое из них скончались.

На фоне вспышки глава региона Сергей Гапликов написал заявление об отставке. Президент РФ Владимир Путин принял ее и назначил врио главы республики экс-руководителя ФМБА, замминистра здравоохранения РФ Владимира Уйбу.