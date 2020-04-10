В Москве впервые заразившимся коронавирусом пациентам перелили плазму выздоровевших

Первые семь пациентов получили плазму крови доноров, которые прошли лечение от COVID-19 и выздоровели. Процедуры переливания прошли в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и московской ГКБ №52, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Первые семь пациентов получили плазму крови доноров, которые прошли лечение от COVID-19 и выздоровели. Процедуры переливания прошли в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и московской ГКБ №52, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Донорами стали 11 пролеченных пациентов, их кровь содержит антитела к заболеванию, поэтому может использоваться для лечения больных с инфекцией.

Помимо упомянутых медучреждений, в разработке и тестировании технологии участвует ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова». Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В дальнейшем технологию смогут перенять другие медицинские учреждения.

Выздоровевшие пациенты, согласные на процедуру, отбираются, обследуются, у них производят забор крови. Специалисты проводят анализ плазмы донора и проверяют силу иммунного ответа. После этого донор проходит процедуру плазмафереза. Один донор сможет дать плазму для одного–трех пациентов.

Департамент здравоохранения Москвы 1 апреля 2020 года выпустил приказ «О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19». Документ утвердил требования к отбору доноров, организации процесса заготовки плазмы, процедурам заготовки, хранения и выдачи плазмы, а также к участвующему в этих мероприятиях персоналу и задействованным помещениям.

Методику переливания плазмы выздоровевших пациентов применяли в Китае и при тяжелом течении болезни используют в США.