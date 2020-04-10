«Велфарм» освоит производство рентгеноконтрастных средств

Компания «Велфарм» оперативно отреагировала на запрос рынка по производству определенной группы препаратов, направленных на борьбу с вирусом COVID-19, его мутациями, а также с проявлениями в виде осложнений у больных, сообщает Департамент промышленности и транспорта Курганской области.

На данный момент, компанией разработан проект «Противодействие эпидемическим заболеваниям: выпуск противовирусных препаратов, расширение производства препаратов купирующих симптомы, освоение производства рентгеноконтрастных препаратов диагностики заболеваний», в рамках которого решаются следующие задачи:

1) Два лекарственных средства – «Моксифлоксацин» и «Азитромицин» – поставлены «Велфармом» в приоритетное производство. В отношении остальных выбранных для борьбы с эпидемией препаратов компания ставит задачу производства в увеличенных объемах, с возможностью включения в состав препаратов других лекарственных средств для оперативной реакции на запросы медиков.

2) В течение 1-2 месяцев планируется увеличить на 20-30% объем выпуска противовирусных препаратов, иммуномодулирующих и иммуностимулирующих, противомикробных, анальгезирующих, муколитических и отхаркивающих, нестероидных противовоспалительных препаратов и др.

3) А в течение 3-4 месяцев предприятие должно освоить производство высоковостребованных инъекционных препаратов диагностической группы для применения в центрах диагностики и в стационарах – рентгеноконтрастных средств («Йоверсол», «Йогексол», «Йопромид»). Как сообщается, данные препараты крайне важны для решения задачи ранней и точной диагностики заболеваний, применяются для улучшения визуализации внутренних органов и анатомических структур при лучевых методах исследования (рентгеновской компьютерной томографии и рентгенографии). Это направление будет реализовано за счет оперативной установки новой производственной линии.

Департамент промышленности указал, что за 2 года реализации проекта, ООО «Велфарм» обеспечит выручку от продаж лекарственных средств на уровне 2 млрд рублей и свыше 100 млн рублей составят налоговые платежи компании в региональный и федеральный бюджеты.

gmpnews