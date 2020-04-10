С сайта CDC удалена информация о назначении гидроксихлорохина и хлорохина при COVID-19

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) удалили со своего интернет-ресурса руководство, информирующее врачей о том, как назначать противомалярийные препараты гидроксихлорохин и хлорохин – лекарства, которые ранее были рекомендованы президентом США Дональдом Трампом для лечения коронавируса, передает Reuters.

Агентство Reuters также сообщило, что руководство было разработано CDC после того, как президент Трамп лично потребовал от федеральных чиновников регулирующих структур и органов здравоохранения увеличить доступность лекарств от малярии для лечения нового коронавируса, хотя эти препараты еще не прошли полное тестирование.

Первоначально на веб-странице CDC под названием «Информация для клиницистов о вариантах лечения для пациентов с COVID-19» говорилось о назначении гидроксихлорохина, хотя оптимальная дозировка и продолжительность приема препарата для лечения COVID-19 ещё неизвестны.

Врачи и другие эксперты в области здравоохранения подвергли критике данное руководство, поскольку документ рекомендует врачам назначать лекарства, хотя не установлено, являются ли они эффективными и безопасными.

Теперь сайт CDC больше не содержит эту информацию. Вместо этого, в первом предложении нового руководства говорится: «Нет никаких лекарств или других терапевтических средств, одобренных FDA для профилактики или лечения COVID-19».

Обновленное руководство добавляет, что гидроксихлорохин и хлорохин исследуются в клинических испытаниях на предмет профилактики до или после заражения SARS-CoV-2, а также лечения пациентов с легкой, средней и тяжелой формами заболевания.

В ответ на запрос агентства, в CDC ответили, что первоначальное руководство для врачей было разработано по запросу целевой группы, работающей с коронавирусом, и призвавшей к незамедлительным действиям.

gmpnews