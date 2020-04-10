Подготовлено руководство по разработке и производству фармсубстанций для стран ЕАЭС

В целях гармонизации требований, предъявляемых к разработке и производству активных фармацевтических субстанций (АФС) установленных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза, Коллегия ЕЭК подготовила соответствующее Руководство, опубликованное 9 апреля 2020 г. на портале docs.eaeunion.org для общественного обсуждения.

В Руководстве описываются подходы к разработке процесса производства АФС, а также рекомендации по сведениям, которые следует включить в разделы 3.2.S.2.2 – 3.2.S.2.6 модуля 3 регистрационного досье лекарственных препаратов. В нем рассмотрены вопросы разработки и производства, касающиеся АФС, включая наличие стадий, созданных с целью снижения содержания примесей. Кроме того, Руководство уточняет принципы и концепции, описанные в главах 2, 3 части III Правил надлежащей производственной практики ЕАЭС, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77 в части, касающейся разработки и производства активных фармсубстанций и в руководстве по фармацевтической разработке лекарственных средств, одобряемом ЕЭК.

В Руководстве указано, что производитель вправе выбрать различные подходы к разработке активных фармацевтических субстанций. Для различения двух возможных подходов используются термины «традиционный» и «расширенный».

При традиционном подходе задаются целевые точки и рабочие диапазоны параметров процесса, а стратегия контроля качества лекарственного средства, как правило, основана на подтверждении воспроизводимости процесса и соблюдении установленных критериев приемлемости во время испытаний.

При расширенном подходе более активно используются управление рисками и научные знания для выявления и понимания параметров процесса, а также единичных операций, которые влияют на критические показатели качества, что необходимо для разработки соответствующей стратегии контроля качества, действующей на протяжении всего жизненного цикла лекарственного средства и, кроме того, позволяет создать проектное поле (поля).

Понимание физико-химических свойств активной фармацевтической субстанции и процесса её производства может использоваться для применения оптимизированных регуляторных подходов при оценке качества и безопасности лекарственных препаратов. Степень оптимизации регуляторных подходов при этом зависит от научной обоснованности сведений, приведенных в регистрационном досье лекарственного препарата.

Руководство распространяется на активные фармсубстанции, указанные в главе 6 Правил проведения исследований биологических лекарственных средств ЕАЭС, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 89 и в разделе II приложения № 1 к Руководству по составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 сентября 2018 г. № 151 а также может применяться к другим видам продуктов после консультации с соответствующими уполномоченными органами (экспертными организациями) государств – членов ЕАЭС.

Рекомендовано использовать Руководство для подготовки и организации содержимого разделов 3.2.S.2.2–3.2.S.2.6 модуля 3 регистрационного досье на лекарственный препарат.

Уточняется, что данное Руководство не применяется к содержимому регистрационного досье на этапах клинической разработки лекарственного препарата. Однако принципы разработки, приведенные в Руководстве, следует учитывать в процессе разработки активной фармацевтической субстанции.

gmpnews