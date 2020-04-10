«Регуляторная гильотина»: отменен ряд нормативных актов в сфере сертификации лекарств

В соответствии с «дорожной картой» по реализации механизма «регуляторной гильотины», 4 апреля 2020 г. Михаил Мишустин подписал Постановление №449, которым с 1 января 2021 года отменяются 69 актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере технического регулирования. Все документы были приняты с 1994 по 2011 годы.

Среди законодательных актов, которые будут отменены с начала 2021 года, присутствуют 6 документов, представляющих сферу технического регулирования в области сертификации лекарственных средств:

1) Постановление Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 3 июня 1994 г. № 5 «О введении системы государственной регистрации и сертификации медицинских иммунобиологических препаратов» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 1994 г., регистрационный № 611);

2) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 мая 2002 г. № 36 «Об утверждении и введении в действие Правил проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2002 г., регистрационный № 3556);

3) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 августа 2002 г. № 81 «О внесении изменения в постановление Госстандарта России от 24 мая 2002 г. № 36 «Об утверждении и введении в действие «Правил проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2002 г., регистрационный № 3778);

4) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 октября 2002 г. № 109 «О внесении изменения в постановление Госстандарта России от 24 мая 2002 г. № 36 «Об утверждении и введении в действие «Правил проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2002 г., регистрационный № 3923);

5) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 29 ноября 2002 г. № 118 «О внесении изменения в постановление Госстандарта России от 24 мая 2002 г. № 36 «Об утверждении и введении в действие «Правил проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2002 г., регистрационный № 4028);

6) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 сентября 2003 г. № 101 «О внесении изменений в «Правила проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р», принятых постановлением Госстандарта России от 24 мая 2002 г. № 36″ (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2003 г. № 5103).

gmpnews