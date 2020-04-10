Еврокомиссия призвала снять ограничения на экспорт лекарств среди стран–членов ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС не допустить дефицита лекарств на фоне коронавируса.
Половина европейских стран составили длинные перечни запрещенных к экспорту лекарственных препаратов, включающие и потенциальные средства для лечения COVID-19, в т.ч. миорелаксанты, анальгетики и гидроксихлорохин, сообщает Reuters.
Правительства стран Евросоюза оправдывают принимаемые меры необходимостью обеспечения населения.
Пока временный дефицит наблюдается только в отношении ряда лекарственных препаратов, применяемых для терапии SARS-CoV-2, в частности анестетиков, антибиотиков и миорелаксантов.
Между тем, отметила глава Еврокомиссии, в перечнях очень много медикаментов для более широкого применения, а именно парацетамол и инсулин.
Еврокомиссия разработала новое руководство по обеспечению запасов лекарственных средств.
Самые длинные перечни препаратов, на которые распространяется запрет на экспорт, составлены властями Франции, Польши, Бельгии и Чехии. Запрет касается в основном дистрибьюторов, охватывающих большинство европейских рынков.
Кроме того, в новом руководстве содержится призыв не создавать чрезмерные запасы лекарств и медизделий, поскольку это также чревато дефицитом в общеевропейском масштабе.
Во Франции и Великобритании запрет касается только параллельной торговли, когда зарегистрированные препараты продаются в страны с более высокими ценами.
Во многих странах под запрет попали дистрибьюторы, обеспечивающие 65% внутренних потребностей. Больницы закупают препараты напрямую у производителей, на которых ограничения не распространяются.
В течение последних недель ряд европейских стран, в т.ч. Франция, Великобритания и Португалия, запретили экспорт инсулина уже во время пандемии, пишет Reuters.
По словам генерального директора Европейской ассоциации дистрибьюторов здравоохранения (GIRP) Мартина Фицджеральда, некоторые члены Евросоюза, в частности Польша и Чехия, ввели запрет еще до пандемии из-за дефицита.
По свидетельству представителя Фармацевтической группы Европейского союза (ФГЕС), данных о дефиците инсулина в Европе нет, несмотря на сложные условия.
Илья Дугин
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