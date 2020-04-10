Pfizer будет исследовать свои препараты для лечения коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc («Пфайзер Инк») объявила об обнадеживающих данных экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Как рассказал в интервью агентству Reuters медицинский директор Pfizer Майкл Дольстен, препарат, изначально предназначенный для лечения тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), показал потенциал для терапии COVID-19.

Компания проведет дополнительные доклинические исследования и планирует приступить к клиническим исследованиям в III квартале 2020 года.

Помимо этого, Pfizer намерен исследовать уже существующие препараты, в т.ч. средство против ревматоидного артрита и язвенного колита Xeljanz (tofacitinib), для лечения коронавируса.

Также компания планирует опубликовать отчет о результатах исследований по антибиотику азитромицин после того, как исследования во Франции показали его потенциальную эффективность в комбинации с противомалярийным средством гидроксихлорохин.

Илья Дугин

pharmvestnik