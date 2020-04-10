Минздрав отозвал и приостановил обращение восьми препаратов

Минздрав в период с 1 по 10 апреля вынес регуляторные решения в отношении восьми препаратов. Информация об этом размещена на портале Госреестра лекарственных средств.

Минздрав отменил государственную регистрацию трех препаратов. Регуляторные решения вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из обращения отозваны:

В этот же период Минздрав приостановил обращение пяти препаратов. Основанием послужило письмо Росздравнадзора, где предоставлена информация о необходимости приостановления применения препаратов. Регистрационное удостоверение всех препаратов принадлежит «Ауробиндо Фарма Лтд». Минздрав приостановил обращение со 2 апреля:

Таблеток «Амоксициллин+Клавулановая кислота» (ЛП-001372 от 20.12.2011г.). Капсул «Диданозин» (ЛП-001982 от 24.01.2013г.) Таблеток «Зидовудин» (ЛП-000207 от 14.02.2011г.) Таблеток «Абакавир» (ЛП-003447 от 04.02.2016г.) Таблеток «Кларитромицин» (ЛП-000737 от 29.09.2011г.).

Елена Воронина

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