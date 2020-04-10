Circassia вернула компании AstraZeneca права на препараты для лечения ХОБЛ

Circassia Pharmaceuticals вернула компании AstraZeneca права на два препарата для лечения хронической обструктивной болезни легких, стремясь снизить долговую нагрузку.

Британские компании AstraZeneca («АстраЗенека») и Circassia Pharmaceuticals («Сиркашшиа Фармасьютикалз») заключили в 2017 году соглашение о стратегическом партнерстве с целью совместной разработки и вывода на рынок США двух препаратов AstraZeneca для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – Tudorza (aclidinium) и Duaklir (aclidinium bromide/formoterol fumarate), сообщает Endpoints.

Теперь Circassia вернула компании AstraZeneca права на два одобренных препарата.

В зачет сделки по возврату прав пойдет непогашенный заем Circassia, полученный от AstraZeneca, и проценты по нему на общую сумму около 149,9 млн долл. AstraZeneca сохранит за собой 18,9%-ную долю участия в капитале Circassia.

Завершение сделки по возврату прав ожидается в ближайшие 3 месяца. После ее завершения Circassia Pharmaceuticals получит название Circassia Group.

Татьяна Кублицкая

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