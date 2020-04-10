Фарма оказалась в числе самых подготовленных к переходу на удаленную занятость сфер

Среди самых подготовленных к переходу на формат удаленной занятости секторов экономики оказался рынок фармацевтической продукции и медицинского оборудования.

По данным исследования, проведенного в начале апреля рекрутинговой компанией Kelly Services, в списке лидеров по этому показателю также ИТ/телекоммуникации, рынок товаров народного потребления (производство и продажа), онлайн ритейл, финансы/инвестиции/страхование и консалтинг.

Как показали результаты опроса кандидатов, 43% респондентов частично или полностью переведены на удаленную работу из дома, 25% продолжают трудиться в обычном режиме на предприятиях непрерывного цикла. Около 6% признались, что их рабочий график и доход сократили, 5% пришлось взять очередной или неоплачиваемый отпуск, 3% – отправили в простой с сохранением 75% оклада. 6% потеряли работу в результате ситуации с коронавирусом

Главным инструментом взаимодействия в условиях удаленки является электронная почта: более половины кандидатов получают информацию от руководства через нее, 43% работодателей используют внутренние корпоративные платформы, 35% проводят онлайн-собрания на платформах zoom, teams, skype.

По мнению авторов исследования, как только ситуация с коронавирусом пойдет на спад, многие работодатели столкнутся с «кризисом лояльности». Те же, кто вовремя сориентировался и взял ситуацию под контроль, смогут сохранить доверие к бренду и репутацию надежного работодателя. Благодаря действиям компании в кризисной ситуации лояльность трети опрошенных увеличилась, а 23% признались, что их работодатель проявил себя не с лучшей стороны.

Около 60% сотрудников сегодня готовы на частичное сокращение своего дохода путем, например, ухода в отпуска и простои, чтобы помочь своим компаниям выжить, а себе − сохранить рабочие места. Компаниям нужно помнить об этом и активно использовать возможности по оптимизации рабочего времени, комментирует ситуацию генеральный директор Kelly Services Россия и Польша, генеральный директор Ассоциации частных агентств занятости Екатерина Горохова.

«Работа из дома оказалась не такой уж приятной и удобной для всех, – отмечает Горохова. – Многие компании оказались вообще не готовы к поголовной диджитализации – сотрудникам не хватает компьютеров, мощностей, IT-поддержки».

По словам эксперта, мнения кандидатов разделились: те сотрудники, у которых созданы все условия для эффективной работы из дома, будут готовы и дальше работать удаленно. А другие, у которых нет для этого хороших условий, а также не предоставлена инфраструктура и поддержка, будут рады вернуться в офисы и на предприятия.

В опросе Kelly Services принял участие 3071 кандидат. Уровень позиции: специалист (51%), руководитель среднего звена (28%), руководитель высшего звена (12%), начальный уровень/без опыта работы (9%).

Наталья Маскина

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