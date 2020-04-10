Руководителем Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителем Росздравнадзора Аллу Самойлову, с марта 2020 года работавшую директором Департамента проектной деятельности Минздрава. Об этом пишет портал medvestnik.ru. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Предшественник Самойловой Дмитрий Пархоменко занимал эту должность с 22 января в статусе исполняющего обязанности.

Алла Самойлова окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Лечебное дело, акушерство и гинекология». Работала врачом акушером-гинекологом, в 1994 году возглавила Чебоксарский медцентр «Семья», в 2001 году – ГУЗ «Президентский перинатальный центр». В январе 2012 года назначена заместителем председателя кабинета министров Чувашской Республики, с октября 2015-го до февраля 2017 года была министром здравоохранения и социального развития региона, затем руководила ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт».

В июле 2018 года Самойлова заняла должность советника руководителя Росздравнадзора. Позже была назначена начальником Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения ведомства, а в начале марта 2020 года – директором Департамента проектной деятельности Минздрава, который был создан в январе 2019 года для контроля за реализацией национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

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