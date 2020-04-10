Индия сняла запрет на экспорт гидроксихлорохина

Правительство Индии пошло на этот шаг на фоне роста спроса в США и других странах, где препарат проходит исследования для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Business Today.

В Индии крупнейшими производителями гидроксихлорохина являются компании Ipca Laboratories («Ипка Лэбораториз»), Zydus Cadila («Зидус Кадила») и Wallace Pharmaceuticals («Уолис Фармасьютикалз»).

Акции Cadila выросли на 8% – до 378 рупий (4,98 долл. США) в ходе утренних торгов на Бомбейской фондовой бирже (BSE). Бумаги Ipca подорожали на 6,11% – до 1714 рупий (22,58 долл.).

Президент США ДональдТрамп обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой отменить запрет на экспорт гидроксихлорохина, пригрозив ответными мерами в случае отказа. Нарендра Моди заявил, что местные компании смогут экспортировать гидроксихлорохин и парацетамол в США только в случае удовлетворения внутренних потребностей Индии и выполнения существующих заказов.

Илья Дугин

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