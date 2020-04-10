Путин поручил Минпромторгу обеспечить резерв лекарств и медизделий

Минпромторг должен увеличить производство, закупки, поставки, а также резерв лекарств и медизделий с учетом различных сценариев распространения COVID-19.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах 30 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, Минпромторгу поручено увеличить производство, закупки, поставки, а также резерв с учетом различных сценариев распространения COVID-19:

– дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты в объемах, обеспечивающих покрытие потребностей медицинских организаций и населения;

– необходимого объема аппаратов искусственной вентиляции легких и их комплектующих, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации;

– лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, а также препаратов перечня стратегически значимых лекарственных препаратов и Перечня ЖНВЛП.

Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить контроль за укомплектованием кадрами медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи больным такой инфекцией.

Для этого министерство должно организовать работу по привлечению медицинскими организациями профессорско-преподавательского состава, аспирантов, ординаторов, докторантов, студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и научных организаций к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19, предусмотрев предоставление им компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Фото: пресс-служба Кремля

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