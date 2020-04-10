Топ-менеджер американской компании обвинил FDA в бюрократизме

Медицинский директор американской компании Vivera Pharmaceuticals («Вивера Фармасьютикалз») заявил на ток-шоу Tucker Carlson Tonight, что американский регулятор задерживает одобрение тест-системы.

По словам Стивена МакКолгана, компания разработала экспресс-тест на наличие антител к SARS-CoV-2, но проволочки в FDA не позволяют ей вывести его на рынок уже в течение трех недель, сообщает Fox News.

Тест разработан в Германии, где уровень смертности от COVID-19 очень низок.

Топ-менеджер уверен, что препараты из плазмы крови выздоровевших пациентов могут быть эффективными при терапии тяжелобольных во всем мире. Тест уже широко применяется в других европейских странах.

Многие эксперты уверены, что экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу позволят значительно снизить масштаб его распространения.

Илья Дугин

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