Apteka.ru включена в список бесплатных социально значимых ресурсов

Доступ к ресурсу Apteka.ru будет возможен для пользователей интернета даже при нулевом балансе.

С 1 апреля в России стартовал эксперимент, в рамках которого пользователи проводного интернета могут заходить бесплатно на социально значимые ресурсы.

Перечень из 391 ресурса, куда вошла и Apteka.ru, составлен на основании анализа предпочтений населения и включает наиболее популярные сайты в России.

Эксперимент проводит Минкомсвязи. Цель проекта — оценить востребованность услуг «доступного интернета» у граждан, уровень финансовых потерь интернет-провайдеров при такой системе работы и отработать на практике возможность бесплатного предоставления доступа к определенному кругу ресурсов.

Участниками эксперимента стали «Ростелеком», «Мобильные ТелеСистемы», «Вымпелком-Коммуникации» (Билайн и другие бренды), «МегаФон» и «ЭР-Телеком Холдинг» (Новотелеком и другие бренды).

В приказе отмечено, что обеспечение бесплатного доступа к российским онлайн-ресурсам касается только домашнего интернета. Воспользоваться особыми условиями смогут абоненты провайдеров — участников эксперимента, зато подключаться к избранным ресурсам они будут не только через веб-версии, но и через мобильные приложения.

Кроме Apteka.ru до 31 июля из дома бесплатно будут пускать на «Госуслуги», портал стопкоронавирус.рф, сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ и «ТамТам» и, конечно, сайты правительства и Госдумы.

Источник: АО НПК «Катрен»

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