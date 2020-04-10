Росздравнадзор оштрафовал московскую аптеку на сумму более 1 млн рублей

Сотрудники Росздравнадзора при проведении контрольной закупки в московской аптеке смогли приобрести без рецепта сильнодействующие препараты.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области по обращению гражданина провел контрольную закупку в ООО «А-птечка». Гражданин сообщил, что в аптеке в СВАО препараты, популярные у наркозависимых лиц и подлежащие обязательному предметно-количественному учету, отпускались без рецепта всем желающим. Об этом сообщила пресс-служба территориального органа.

Специалисты Росздравнадзора зафиксировали факт реализации недоброкачественного рецептурного лекарственного препарата без предъявления покупателем рецепта от врача.

По итогам мероприятий в отношении организации и должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях сразу по трем статьям КоАП: «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок», «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» и «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».

Сумма штрафов составила более 1 млн руб. Решение суда вступило в силу в начале апреля.

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