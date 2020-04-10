Регионы в разы нарастили закупки рекомендованных для лечения COVID-19 лекарств

Региональные госзаказчики увеличили закупки лопинавира+ритонавир в 14,7 раза, рибавирина в 3,3 раза, гидроксихлорохина и интерферон бета-1b в 2 раза. Закупки хлорохина и интерферон альфа, напротив, снизились.
В марте Минздрав рекомендовал лопинавир+ритонавир, рибавирин, интерферон бета-1b и интерферон альфа для лечения COVID-19. «ФВ» совместно с компанией «Курсор» подсчитал объемы закупок этих лекарств региональными госзаказчиками. Выянилось, что больше всего средств учреждения потратили на закупку лопанавира+ритонавир.
|
Закупки в регионах препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
|
МНН
|
Март 2019 года, руб.
|
Март 2020 года, руб.
|
Прирост, %
|
Лопинавир+ритонавир
|
1 220 984,01
|
17 981 289,69
|
1373
|
Рибавирин
|
414 269,65
|
1 385 564,23
|
234
|
Гидроксихлорохин
|
515 677,26
|
1 038 732,43
|
101
|
Хлорохин
|
19 848,81
|
4 919,87
|
-75
|
Интерферон альфа
|
232 277,87
|
150 217,90
|
-35
|
Интерферон бета-1b
|
0
|
131 306,10
|
100
Источник: Курсор
Мы исключили из таблицы закупки Минздрава: хотя ведомство закупило в марте лекарств почти на 3 млрд руб., однако все торги проходили в рамках постановления правительства № 1512 от 28.12.2016 для обеспечения препаратом больных ВИЧ.
Область применения препаратов, рекомендованных для возможного лечения коронавируса
- Лопинавир+ритонавир – ВИЧ-инфекция
- Рибавирин – гепатит С
- Интерферон бета-1b – рассеянный склероз
- Интерферон альфа – иммуностимулятор
- Хлорохин и гидроксихлорохин – малярия
Как сообщал «ФВ», аптечные продажи этих лекарств также выросли. По данным AlphaRM, в январе-феврале объем продаж «Калетры» (лопинавир+ритонавир) в рублях вырос более чем в семь раз. По предварительным данным, в марте рост стал еще значительнее, а объем продаж приблизился к суммам госзакупок – около 16 млн руб. Чаще всего в марте лекарство покупали в аптеках Москвы. Если в начале марта в столице было продано 60 упаковок препарата, то через две недели уже 600.
Лопинавир+ритонавир под торговой маркой «Калетра» производит AbbVie, лекарство защищено патентом на территории России до 2024 года, в некоторых странах – до 2026-го.
В России есть и второй производитель лопинавира+ритонавир. В 2017 году компании «Фармасинтез» удалось обойти патент оригинатора, получить собственные патенты на технологию и способ производства и зарегистрировать свое лекарство «Калидавир». Основатель «Фармасинтеза» Викрам Пуния подтвердил «ФВ», что препарат действительно востребован в последние несколько недель, запросы идут от дистрибьюторов и аптечных сетей, также есть спрос на экспорт лекарства.
Правда, в аптеках отследить продажи лекарства пока не удалось. Зато в госзакупках «Калидавир» уже есть. Например, Министерство здравоохранения Челябинской области закупило лекарство на сумму 10,1 млн руб. Это самый крупный контракт в марте 2020 года.
В Москве, где были первые госпитализации из-за коронавируса, лопинавир+ритонавир в марте закупала только городская больница № 40, чье подразделение в Коммунарке изначально стало основным центром по лечению COVID-19. Больница закупила «Калетру» на 683,8 тыс. руб.
|
Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19
|
Версия 1 от 29 января 2020 года
|
лопинавир+ритонавир
|
рибавирин
|
интерферон бета-1b
|
Версия 2 от 3 февраля 2020 года
|
лопинавир+ритонавир
|
рибавирин
|
интерферон бета-1b
|
Версия 3 от 3 марта 2020 года
|
лопинавир+ритонавир
|
рибавирин
|
интерферон бета-1b
|
интерферон альфа
|
Версия 4 от 27 марта 2020 года
|
лопинавир+ритонавир
|
интерферон бета-1b
|
интерферон альфа
|
хлорохин
|
гидроксихлорохин
|
тоцилизумаб
|
Версия 5 от 8 апреля 2020 года
|
гидроксихлорохин
|
мефлохин
|
хлорохин
|
азитромицин
|
надропарин кальция
|
тоцилизумаб
|
лопинавир+ритонавир
|
интерферон бета-1b
|
интерферон альфа
Источник: Минздрав, «ФВ»
Фото: unsplash.com
Елена Калиновская
pharmvestnik