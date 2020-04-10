Регионы в разы нарастили закупки рекомендованных для лечения COVID-19 лекарств

В марте Минздрав рекомендовал лопинавир+ритонавир, рибавирин, интерферон бета-1b и интерферон альфа для лечения COVID-19. «ФВ» совместно с компанией «Курсор» подсчитал объемы закупок этих лекарств региональными госзаказчиками. Выянилось, что больше всего средств учреждения потратили на закупку лопанавира+ритонавир.

Закупки в регионах препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19 МНН Март 2019 года, руб. Март 2020 года, руб. Прирост, % Лопинавир+ритонавир 1 220 984,01 17 981 289,69 1373 Рибавирин 414 269,65 1 385 564,23 234 Гидроксихлорохин 515 677,26 1 038 732,43 101 Хлорохин 19 848,81 4 919,87 -75 Интерферон альфа 232 277,87 150 217,90 -35 Интерферон бета-1b 0 131 306,10 100

Источник: Курсор

Мы исключили из таблицы закупки Минздрава: хотя ведомство закупило в марте лекарств почти на 3 млрд руб., однако все торги проходили в рамках постановления правительства № 1512 от 28.12.2016 для обеспечения препаратом больных ВИЧ.

Область применения препаратов, рекомендованных для возможного лечения коронавируса

Лопинавир+ритонавир – ВИЧ-инфекция

Рибавирин – гепатит С

Интерферон бета-1b – рассеянный склероз

Интерферон альфа – иммуностимулятор

Хлорохин и гидроксихлорохин – малярия

Как сообщал «ФВ», аптечные продажи этих лекарств также выросли. По данным AlphaRM, в январе-феврале объем продаж «Калетры» (лопинавир+ритонавир) в рублях вырос более чем в семь раз. По предварительным данным, в марте рост стал еще значительнее, а объем продаж приблизился к суммам госзакупок – около 16 млн руб. Чаще всего в марте лекарство покупали в аптеках Москвы. Если в начале марта в столице было продано 60 упаковок препарата, то через две недели уже 600.

Лопинавир+ритонавир под торговой маркой «Калетра» производит AbbVie, лекарство защищено патентом на территории России до 2024 года, в некоторых странах – до 2026-го.

В России есть и второй производитель лопинавира+ритонавир. В 2017 году компании «Фармасинтез» удалось обойти патент оригинатора, получить собственные патенты на технологию и способ производства и зарегистрировать свое лекарство «Калидавир». Основатель «Фармасинтеза» Викрам Пуния подтвердил «ФВ», что препарат действительно востребован в последние несколько недель, запросы идут от дистрибьюторов и аптечных сетей, также есть спрос на экспорт лекарства.

Правда, в аптеках отследить продажи лекарства пока не удалось. Зато в госзакупках «Калидавир» уже есть. Например, Министерство здравоохранения Челябинской области закупило лекарство на сумму 10,1 млн руб. Это самый крупный контракт в марте 2020 года.

В Москве, где были первые госпитализации из-за коронавируса, лопинавир+ритонавир в марте закупала только городская больница № 40, чье подразделение в Коммунарке изначально стало основным центром по лечению COVID-19. Больница закупила «Калетру» на 683,8 тыс. руб.

Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Версия 1 от 29 января 2020 года лопинавир+ритонавир рибавирин интерферон бета-1b Версия 2 от 3 февраля 2020 года лопинавир+ритонавир рибавирин интерферон бета-1b Версия 3 от 3 марта 2020 года лопинавир+ритонавир рибавирин интерферон бета-1b интерферон альфа Версия 4 от 27 марта 2020 года лопинавир+ритонавир интерферон бета-1b интерферон альфа хлорохин гидрокси­хлорохин тоцилизумаб Версия 5 от 8 апреля 2020 года гидрокси­хлорохин мефлохин хлорохин азитромицин надропарин кальция тоцилизумаб лопинавир+ритонавир интерферон бета-1b интерферон альфа

Источник: Минздрав, «ФВ»

Фото: unsplash.com



Елена Калиновская

pharmvestnik