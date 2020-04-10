«Вертекс» призвала не откладывать внедрение маркировки лекарств из-за коронавируса

Компания «Вертекс» направила письма о необходимости соблюдения срока маркировки на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также генерального директора ЦРПТ Дмитрия Алхазова. Об этом говорится в сообщении компании.

«Невозможно долго находиться в подвешенном состоянии. Если бизнес-процессы не были отлажены до начала эпидемии коронавирусной инфекции и до сих пор, то невозможно было бы успеть к старту маркировки и без COVID-19», – заявил генеральный директор «Вертекс» Георгий Побелянский.

С начала эксперимента маркировки лекарств прошло три года, за это время могли отрегулировать работу системы даже те, кто в нем не участвовал. Отсрочка в полгода также позволила еще лучше подготовиться к обязательной маркировке. Поэтому сложно представить, что какие-то компании откладывали налаживание важных процессов на период за три месяца до ее старта, считают в компании.

Необходимость старта системы мониторинга движения препаратов в срок также связана с ужесточением контроля цен во время эпидемий и легализацией дистанционной торговли лекарств.

pharmvestnik