«Биоком» и «Петровакс» начали КИ эффективности своих препаратов при коронавирусе

Минздрав РФ 9 апреля одобрил входящему в АФК «Система» ЗАО «Биоком» проведение КИ третьей фазы эффективности и безопасности гидроксихлорохина в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Несколькими днями ранее, 3 апреля, международные многоцентровые КИ применения Полиоксидония (азоксимера бромид) в терапии госпитализированных пациентов с COVID-19 по сравнению с плацебо начал «Петровакс Фарм». Минздрав РФ 9 апреля одобрил входящему в АФК «Система» ЗАО «Биоком» проведение КИ третьей фазы эффективности и безопасности гидроксихлорохина в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Несколькими днями ранее, 3 апреля, международные многоцентровые КИ применения Полиоксидония (азоксимера бромид) в терапии госпитализированных пациентов с COVID-19 по сравнению с плацебо начал «Петровакс Фарм».

«Биоком» испытывает гидроксихлорохин в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова на 120 пациентах, завершить КИ планируется 30 марта 2021 года.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, который наряду с хлорохином и мефлохином рекомендуется Минздравом в действующей версии схем лечения коронавирусной инфекцией.

Гидроксихлорохин в России, помимо «Биокома», зарегистрирован у индийской Ipca Laboratories (ТН – Иммард), французской Sanofi (Плаквенил), канадской Apotex (Гидроксихлорохин).

ДЗМ также испытывает гидроксихлорохин в качестве профилактического средства от COVID-19 для медицинских работников, сообщала Русская служба BBC. Набор пациентов ДЗМ проводит через сайт doc-covid.ru.

«Петровакс Фарм» проводит двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование иммуномодулятора Полиоксидоний, завершить КИ планируется 1 апреля 2022 года. Испытание проводится в семи учреждениях на 454 пациентах.

ЗАО «Биоком» с конца 2019 года на 75,1% принадлежит курганскому «Синтезу», 46,5% в котором – у АФК «Система», 32,4% – у «Нацимбио». Выручка ЗАО «Биоком» в 2018 году составила 959,8 млн рублей, чистая прибыль – 96,7 млн рублей.

«Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, иммунобиологических препаратов. Контрольная доля в компании принадлежит холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году выручка «Петровакс Фарм» составила 9,8 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей.