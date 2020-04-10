ФМБА и Роснано разработали портативный экспресс-тест на коронавирус

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России и дочерняя компания Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано «Техноспарк» разработали диагностические тест-системы по выявлению SARS-Cov-2, основанные на методе изотермической амплификации. Время исследования с помощью специального чипа удалось сократить в два-три раза по сравнению с классическим ПЦР, а благодаря портативному анализатору мини-лабораторию можно развернуть в любом месте за 15–20 минут. Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России и дочерняя компания Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано «Техноспарк» разработали диагностические тест-системы по выявлению SARS-Cov-2, основанные на методе изотермической амплификации. Время исследования с помощью специального чипа удалось сократить в два-три раза по сравнению с классическим ПЦР, а благодаря портативному анализатору мини-лабораторию можно развернуть в любом месте за 15–20 минут.

Прибор для анализа «Индикатор-Био» сконструирован в Троицком инженерном центре на мощностях «Техноспарка». Опытное производство микрофлюидных чипов открыто на базе Центра технологий и микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА в Одинцово. Изготовление чипов состоит из трех этапов – формирование чипов для изотермы на лазерном станке, обработка в плазме и сборка на ультразвуковом станке. Мощность пилотного производства составляет более 50 чипов в сутки. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Кроме того, ФМБА разрабатывает тест на наличие в биоматериале антител к SARS-CoV-2. Опытная модель будет подана на госрегистрацию в Росздравнадзор в начале следующей недели.

По состоянию на 10 апреля 2020 года в России зарегистрировано 11 тестов на SARS-Cov-2: держателями РУ выступают подведомственные учреждения Роспотребнадзора, ФМБА, Минобороны, а также частные компании – ООО «НПФ «Литех», АО «Вектор-Бест», ООО «ДНК-Технологии ТС», фармкомпания «Генериум», совместное предприятие ООО «Генетические технологии» и японской K.K. Mirai Genomics ООО «Смартлайфкеа».

По данным Роспотребнадзора, в России ежедневно проводится не менее 90 тысяч исследований, суммарно выполнено более 1,1 млн тестов на коронавирус.